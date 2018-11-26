Виновника аварии с погибшим в центре Владивостока задержали через сутки

СЕГОДНЯ 06:04 2018-11-26T06:04:02+03:00

Свою вину мужчина признал полностью, раскаялся в содеянном, пояснив, что покинул место ДТП, потому что был в шоке

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Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что 25 ноября в 4:25 в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД по Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 85 по улице Светланская. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.

Выяснилось: водитель Toyota Allyon, двигаясь по улице Светланской со стороны площади Луговой в направлении Центральной площади, сбил троих пешеходов. После этого он столкнулся с припаркованными вдоль дороги Toyota Prius и Toyota Vitz (водители там отсутствовали). Осознав, что он натворил, виновник ДТП бросил автомашину и скрылся с места происшествия.

В результате автоаварии 26-летний пешеход получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте. 30-летний пешеход получил сотрясение мозга и отправился на амбулаторное лечение. Еще один 30-летнего мужчину с сочетанными травмами доставили в реанимацию ВГКБ № 1.

Вскоре полицейские установили собственника Toyota Allyon. Им оказался 42-летний житель Владивостока. В момент ДТП он сам был за рулём.

Правонарушителя доставили в отдел полиции Ленинского района. Свою вину мужчина признал полностью, раскаялся в содеянном, пояснив, что покинул место ДТП, потому что был в шоке.

На водителя составили протокол за оставление места ДТП. В Госавтоинспекции также отметили, что к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2018 году мужчину не привлекали.