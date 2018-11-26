Иностранец пытался незаконно вывезти из Приморья многомиллионную сумму в коробке из-под обуви

СЕГОДНЯ 06:15 2018-11-26T06:15:32+03:00

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В Международном аэропорту Владивостока таможенники задержали мужчину с богатым уловом. Гражданин КНДР пытался вывезти 192,3 тысячи незадекларированных долларов США и 1000 евро – чуть больше 20 миллионов рублей.

Как передаёт пресс-служба Владивостокской таможни, мужчина, как ни в чём небывало, быстрым шагом шёл по «зелёному коридору» аэропорта с багажом. Спешил на самолёт. Проверить его решил таможенник, расспросив, нет ли у него чего незаконного. На это он заявил, что при себе у него есть незадекларированные деньги и предъявил их к таможенному осмотру. Валюту он упаковал по-простому – засунул купюры в коробку от обуви, которая находилась в сумке.

За пронос незадекларированной иностранной валюты против мужчину могут возбудить уголовное дело по ч. 2 статье 200 («Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере»). За это ему грозит штраф до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств, возможно также ограничение свободы сроком до четырех лет.