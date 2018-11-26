Приморье поставит заслон бесконтрольному вывозу кедрового ореха в Китай

СЕГОДНЯ 07:03 2018-11-26T07:03:34+03:00

На нелегальную скупку и вывоз кедрового ореха китайцами пожаловался один из приморцев

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Во время визита в Красноармейский район Приморья врио губернатора Олег Кожемяко заявил, что не даст незаконно вывозить кедровый орех в Китай.

Сбор кедрового ореха — один из традиционных видов промысла в Приморье. Ежегодно в крае заготавливают сотни тонн сырья.

На нелегальную скупку и вывоз кедрового ореха китайцами пожаловался один из приморцев. По его словам, в сезон сбора шишки на 30-километровом участке дороги из поселка Восток в село Глубинное её незаконно скупают шесть-семь пунктов приема.

Олег Кожемяко заявил, что сохранение и переработка природного сырья в крае — это вопрос государственной важности, поэтому он не допустит незаконного вывоза ореха за границу. Приведя в пример свой опыт работы по борьбе с нелегальным вывозом леса в Амурской области, врио губернатора подчеркнул, что вопрос должен сообща решаться властями и силовиками.

«Я к этим вещам отношусь очень серьезно и прошу вас навести порядок в этом вопросе», — заявил он, обращаясь к сотрудникам местных силовых структур.

Отмечено, что проработкой вопроса займутся департамент лесного хозяйства края, органы УМВД и прокуратура.