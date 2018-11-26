2018-11-26T07:31:11+03:00
Происшествия

Юных киллера и заказчика осудили за убийство 17-летнего приморца

Признав подсудимых виновными, суд приговорил их к 15,1 и 15 годам лишения свободы строгого режима
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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Во Владивостоке вынесли приговор о заказном убийстве 17-летнего подростка.

Приговором Приморского суда на основании вердикта коллегии присяжных двое местных жителей 19 и 20 лет осуждены за соучастие в убийстве молодого человека, произошедшем в феврале 2017 года в Большом Камне. Их действия квалифицированы по статьям УК РФ «организация убийства по найму» и «убийство по найму».

Как установил суд, один из фигурантов организовал убийство 17-летнего подростка, с которым у него вышла ссора из-за девушки. Так, желая лишить соперника жизни, он нанял своего знакомого, пообещав заплатить тому за убийство 50 тысяч рублей.

Вооруженный ножом непосредственный исполнитель напал на молодого человека в подъезде, нанеся ему не меньше 20 колото-резаных ран. Потерпевшего доставили в больницу, где он вскоре и умер.

Признав подсудимых виновными, суд приговорил их к 15,1 и 15 годам лишения свободы строгого режима. Присяжные не сочли фигурантов заслуживающими снисхождения.

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании с виновных миллиона рублей в счет морального вреда. Приговор в силу пока не вступил.

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