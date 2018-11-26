2018-11-26T10:05:58+03:00
Общество

Молодые активисты просят главу Приморья о молодёжном форуме

Активисты просят главу региона запустить именно во Владивостоке ежегодный федеральный форум молодёжи
Игорь СОРОКИН
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На всероссийском сайте петиций появилось обращение неравнодушных представителей молодёжи Приморья к временно исполняющему обязанности губернатора Олегу Кожемяко.

Активисты просят главу региона запустить именно во Владивостоке ежегодный федеральный форум молодёжи.

Сейчас подобные конвенты проходят в самых разных регионах, ближайший — в Комсомольске-на-Амуре. Но там форум имеет инженерную повестку. Между тем, добраться до центра России из тысяч желающих приморцев могут единицы.

«В связи с географическими особенностями нашего государства участие молодежи Дальнего Востока в таких форумах всегда связано с логистическими трудностями и большими затратами, что безусловно сказывается на количестве участников от регионов ДФО», — говорится в тексте петиции.

Организация всероссийского форума молодёжи в Приморье позволит решить сразу несколько задач. Об этом «Вестям FM. Владивосток» рассказал соавтор петиции Александр Бондяев, который долго возглавлял Молодёжную палату Владивостока и не раз участвовал в молодёжных форумах:

«У нас молодёжь получила новый импульс к развитию после АТЭС-2012. Много сообществ сформировалось — молодёжных, волонтёрских. Молодые люди хотят развиваться. И форум станет хорошим подспорьем для этого. У молодёжи появится возможность повышать квалификацию в Приморье, получать уникальные навыки и знания. Соответственно это было бы дополнительным стимулом оставаться в крае, а не переезжать в другие регионы страны. Создание форума позволит понять, каким видит развитие Дальнего Востока и Приморья молодёжь. Такую возможность нельзя упускать».

Авторы отмечают, что после инициативы Олега Кожемяко о переносе столицы ДФО во Владивосток организация молодёжного форума здесь станет дополнительным инструментом повышения престижа Приморья.

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