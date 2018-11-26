Пограничники Приморья изъяли у иностранцев 3,5 тонны морепродуктов

СЕГОДНЯ 10:46 2018-11-26T10:46:09+03:00

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Пограничники Приморья изъяли в нелегальных цехах около 3,5 тонн кальмара, краба и трепанга — всего на 5,9 миллионов рублей.

Одно из незаконных производств располагалось в доме в Находке. Его владелец сдавал нижний этаж дома двум иностранцам. Гости Приморья скупали морские деликатесы у местных жителей, а после перерабатывали и продавали. Об этом сообщили в пресс-группе приморского Погрануправления ФСБ.

При этом обычное жилое помщение подверглось значительным переменам. Цех оборудовали бассейнами для морских обитателей, стеллажами для сушки трепанга, морозильными камерами, чанами для варки. Здесь пограничники обнаружили свыше 1,6 тонны варено-мороженого краба, более 1,7 тонны свежемороженого кальмара и 10 килограммов сушеного трепанга.

Еще один цех обнаружили в поселке Зарубино Хасанского района, где в доме изъяли более 14,2 тысяч особей трепанга.

На иностранцев возбуждены административные дела за нарушение правил, регламентирующих рыболовство. Идёт разбирательство.