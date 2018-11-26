И всё озарилось: Владивосток подсвечивают к Новому году

СЕГОДНЯ 11:23 2018-11-26T11:23:14+03:00

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На улицах Владивостока уже монтируют новогоднюю иллюминацию, сообщили в мэрии города.

Новогоднее освещение уже готово по улице Светланской на участке вдоль главной площади и ГУМа. Сотрудники муниципального «Владивостокского предприятия электросетей» продолжают монтаж праздничной иллюминации в других центральных районах города.

Так, в числе первых праздничные огни осветят Океанский проспект, улицы Алеутскую, Адмирала Фокина и набережную Спортивной гавани, где в этом году также пройдут новогодние гуляния.

Затем иллюминацию смонтируют в других районах — на Русской, Вилкова, Калинина, проспекте 100 лет Владивостоку.

Примечательно, что работы сотрудники «ВПЭС» чаще всего ведут по выходным и по ночам. Тем не менее, работы по праздничному освещению Владивостока закончатся до 10 декабря.

фото - мэрия Владивостока