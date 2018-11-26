Приморский сухогруз спас тонущих в Японском море северокорейцев

СЕГОДНЯ 13:27 2018-11-26T13:27:20+03:00

Теплоход со спасенными следует во Владивосток, куда прибывает в понедельник вечером

Изменить размер текста: A A

Экипаж приморского теплохода «Степан Гейтц» спас четырех северокорейских рыбаков с терпевшей бедствие в Японском море шхуны.

Как сообщает «Интерфакс», в понедельник около полудня в Японском море теплоход «Степан Гейц» (порт приписки Находка) примерно в 60 милях южнее от порта Посьет спас четырех рыбаков из КНДР.

Людей подняли на борт со шхуны, которая вскоре затонула, сообщил начальник морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков.

Состояние спасенных рыбаков удовлетворительное. Оповещены погранслужба, УФМС и Генконсульство КНДР во Владивостоке.

Теплоход со спасенными следует во Владивосток, куда прибывает в понедельник вечером.