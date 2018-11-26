Приморский сухогруз спас тонущих в Японском море северокорейцев
Экипаж приморского теплохода «Степан Гейтц» спас четырех северокорейских рыбаков с терпевшей бедствие в Японском море шхуны.
Как сообщает «Интерфакс», в понедельник около полудня в Японском море теплоход «Степан Гейц» (порт приписки Находка) примерно в 60 милях южнее от порта Посьет спас четырех рыбаков из КНДР.
Людей подняли на борт со шхуны, которая вскоре затонула, сообщил начальник морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков.
Состояние спасенных рыбаков удовлетворительное. Оповещены погранслужба, УФМС и Генконсульство КНДР во Владивостоке.
Теплоход со спасенными следует во Владивосток, куда прибывает в понедельник вечером.