2018-11-26T13:27:20+03:00
Происшествия

Приморский сухогруз спас тонущих в Японском море северокорейцев

Теплоход со спасенными следует во Владивосток, куда прибывает в понедельник вечером
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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Экипаж приморского теплохода «Степан Гейтц» спас четырех северокорейских рыбаков с терпевшей бедствие в Японском море шхуны.

Как сообщает «Интерфакс», в понедельник около полудня в Японском море теплоход «Степан Гейц» (порт приписки Находка) примерно в 60 милях южнее от порта Посьет спас четырех рыбаков из КНДР.

Людей подняли на борт со шхуны, которая вскоре затонула, сообщил начальник морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков.

Состояние спасенных рыбаков удовлетворительное. Оповещены погранслужба, УФМС и Генконсульство КНДР во Владивостоке.

Теплоход со спасенными следует во Владивосток, куда прибывает в понедельник вечером.

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