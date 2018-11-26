Бойня в караоке-клубе Владивостока стоила приморцу девяти лет строгого режима

СЕГОДНЯ 14:09 2018-11-26T14:09:15+03:00

Громкое уголовное дело осложнилось тем, что обвиняемый бежал от суда, оставив свой залог государству

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Преступление, совершенное более пяти лет назад, дождалось часа суда во Владивостоке.

Приговором Фрунзенского суда житель Владивостока осужден по статьям УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть», «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Как рассказали в приморской прокуратуре, преступление совершилось в мае 2013 года близ караоке-клуба в центре Владивостока.

Ссора между фигурантом и потерпевшим вспыхнула, пока они ещё находились в заведении. В дальнейшем оппоненты продолжили выяснять отношения на крыльце клуба.

В какой-то момент злоумышленник достал травматическое оружие марки «МР-79-9ТМ» девятого калибра и несколько раз выстрелил в противника. От многочисленных ран у несчастного открылось обильное кровотечение, от которого он и скончался.

После этого фигурант расстрелял ещё двух посетителей караоке, которые отдыхали в компании с потерпевшим. Одному из них в результате выстрелов причинен вред здоровью средней тяжести, другому — рвано-ушибленная рана спины.

Поскольку фигурант скрылся от суда и пребывал в розыске, рассмотрение уголовного дела приостанавливалось.

Однако когда беглеца всё же удалось задержать, сд возобновился и подошёл к логическому финалу. Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 9 лет строгого режима.

В связи с тем, что фигурант нарушил меру пресечения, залог в 500 тысяч рублей обращен в доход государства. Приговор в силу пока не вступил.