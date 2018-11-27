По Приморью прогуляется осенняя морось

СЕГОДНЯ 01:36 2018-11-27T01:36:18+03:00

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Сегодня, 27 ноября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы циклона, сообщает Примпогода. Местами небольшие осадки с вероятностью 60%. Ветер северо-западный умеренный до сильного.Температура воздуха 0...+5°C.

Во Владивостоке переменная облачность, утром слабый дождь свероятностью 30%. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +5...+7°C.

В Уссурийске переменная облачность, утром слабые осадки с вероятностью 30%. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +2...+4°C.

В Находке переменная облачность, утром слабый дождь с вероятностью 30%. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +2...+4°C.

Фото: "Примпогода.ру"