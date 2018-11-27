2018-11-27T02:00:31+03:00
Общество

Не взлетим, так врежемся: на мокрой дороге в районе Седанки случилось три аварии за ночь

Грузовик улетел в столб от удар о встречную машину
Софья КУЧИНА
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Фото:Экипажи ДПСФото:Экипажи ДПС
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Сегодня ночью мокрая проезжая часть сыграла злую шутку с любителями погонять по ночному Владивостоку. В районе Седанки, в сторону Зари на скользкой дороге занесло грузовик. Вылетев на встречку, он врезался в Honda Fit, а после этого улетел в столб. Люди, которые находились в кабине, от удара машины о столб, вылетели через левую дверь. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Стоит отметить, что на том же участке дороге, буквально в нескольких десятках метров, произошло ещё две аварии. В первом случае - микроавтобус сбил пешехода, во втором Nissan Wingroad при перестроении столкнулся с Suzuki Escudo.

Фото:Экипажи ДПС.

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