2018-11-27T03:43:52+03:00
Происшествия

Водитель в шоке сбил троих пешеходов и протаранил парочку авто

Возбуждено уголовное дело
Софья КУЧИНА
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Фото: УМВД по ПриморьюФото: УМВД по Приморью
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Во Владивостоке возбудили уголовное дело о ДТП с тремя пострадавшими. «Комсомолка» напоминает, 42-летний водитель машины «Тойота Аллион» гнал по Светланской и сбил троих пешеходов. После этого он врезался в припаркованные вдоль дороги авто – «Приус» и «Витц». Не оказав помощи пострадавшим, мужчина бросил машину и скрылся. Как стало известно, от полученных травм скончался 26-летний пешеход. Второго, 30-летнего пострадавшего госпитализировали, сейчас он в коме. Ещё один получил сотрясение мозга, находится на амбулаторном лечении.

Когда задержали водителя-убийцу, он во всём признался. Свой поступок он объяснил шоковым состоянием. В крови мужчины не обнаружили алкоголя. За оставление места ДТП его привлекли к административной ответственности.

Из-за нарушения правил дорожного движения, повлёкшее смерть, возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается. Подозреваемый заключён под стражу.

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