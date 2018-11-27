2018-11-27T06:10:28+03:00
Общество

Неуязвимая: школьница из Приморья чудом выжила под колёсами внедорожника

Водитель проехала по ней всеми колёсами
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: Место ДТП, ГАИ Уссурийска.Фото: Место ДТП, ГАИ Уссурийска.
Изменить размер текста:

Ранним утром в понедельник 26 ноября в Уссурийске произошло ужасающее ДТП. Автоледи за рулём Honda CR-V сбила девочку на «зебре», после чего переехала её всеми колёсами. Женщина собиралась повернуть налево, и отчего-то не заметила подростка.

Насколько известно «Комсомолке», водитель поехала с ребёнком в травмпункт, где громко кричала о своей невиновности - по правилам дорожного движения для неё горел зелёный сигнал светофора. К слову, школьница не только чудом осталась жива, но и не получила ни одного перелома.

Видео с места происшествия облетело все приморские инстаграм-паблики. Поступок гонщицы вызвал шквал возмущения в соцсетях - многие требуют, чтобы хозяйку «Хонды» лишили водительских прав.

Только цифры

С начала ноября на дорогах края получили травмы 20 детей-пешеходов в возрасте от 5 до 16 лет. Автоаварии произошли в 7 населенных пунктах. Среди пострадавших 13 мальчиков и 7 девочек. В связи со сложной дорожной обстановкой Госавтоинспекция Приморского края приняла решение выставить дополнительные наряды ДПС в аварийно-опасных местах в утренние и вечерние часы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уссурийске «Прадик» намотало на опору ЛЭП
Водитель в шоке сбил троих пешеходов и протаранил парочку авто
Не взлетим, так врежемся: на мокрой дороге в районе Седанки случилось три аварии за ночь
По Приморью прогуляется осенняя морось
Бойня в караоке-клубе Владивостока стоила приморцу девяти лет строгого режима
Приморский сухогруз спас тонущих в Японском море северокорейцев
Хитроумную попытку контрабанды японских авто пресекли таможенники Приморья
И всё озарилось: Владивосток подсвечивают к Новому году
Пограничники Приморья изъяли у иностранцев 3,5 тонны морепродуктов
Молодые активисты просят главу Приморья о молодёжном форуме
Глава Приморья подписал ещё одну громкую отставку
Жительница Приморья втянула школьницу в изощрённую месть своему бывшему
Юных киллера и заказчика осудили за убийство 17-летнего приморца
Приморье поставит заслон бесконтрольному вывозу кедрового ореха в Китай