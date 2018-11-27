Неуязвимая: школьница из Приморья чудом выжила под колёсами внедорожника

СЕГОДНЯ 04:06 2018-11-27T06:10:28+03:00

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Ранним утром в понедельник 26 ноября в Уссурийске произошло ужасающее ДТП. Автоледи за рулём Honda CR-V сбила девочку на «зебре», после чего переехала её всеми колёсами. Женщина собиралась повернуть налево, и отчего-то не заметила подростка.

Насколько известно «Комсомолке», водитель поехала с ребёнком в травмпункт, где громко кричала о своей невиновности - по правилам дорожного движения для неё горел зелёный сигнал светофора. К слову, школьница не только чудом осталась жива, но и не получила ни одного перелома.

Видео с места происшествия облетело все приморские инстаграм-паблики. Поступок гонщицы вызвал шквал возмущения в соцсетях - многие требуют, чтобы хозяйку «Хонды» лишили водительских прав.

Только цифры

С начала ноября на дорогах края получили травмы 20 детей-пешеходов в возрасте от 5 до 16 лет. Автоаварии произошли в 7 населенных пунктах. Среди пострадавших 13 мальчиков и 7 девочек. В связи со сложной дорожной обстановкой Госавтоинспекция Приморского края приняла решение выставить дополнительные наряды ДПС в аварийно-опасных местах в утренние и вечерние часы.