В Уссурийске «Прадик» намотало на опору ЛЭП
Фото: mark2che
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В Уссурийске на улице Волочаевская джип «намотало» на столб, сообщает инстаграм-паблик mark2che.
Судя по комментариям в соцсети, водитель «Ленд Крузер Прадо» пошёл на обгон «Тойота Филдер». Последний внезапно решил поехать налево, не убедившись в безопасности манёвра, и не показал поворотник. Джип, пытаясь уйти от столкновения, улетел в кювет.
Выясняются обстоятельства произошедшего. О пострадавших в ДТП нет никакой информации.