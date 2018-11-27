2018-11-27T07:04:11+03:00
Общество

Выход здесь: водитель «Кольта» на полном ходу влетел в двери ТЦ «Изумруд»

Машина получила сильные повреждения
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: adviko.byФото: adviko.by
Изменить размер текста:

Во Владивостоке водитель Mitsubishi Colt так разогнался по Океанскому проспекту, что на полном ходу врезался Honda Fit. От удара автомобиль виновника ДТП отлетел в двери торгового центра «Изумруд», сообщает паблик «Экипажи-ДПС». По всей видимости, причиной аварии стала не только скорость движания «Кольта», но и мокрая дорога.

Фото: Экипажи ДПС

Фото: Экипажи ДПС

Обе машины сильно повреждены. О состоянии здоровья водителей у «КП» информации нет.

Редакция «Комсомолки» предупреждает автолюбителей о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю и выдерживать дистанцию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Спартак-Приморье» внезапно расторг контракт с главным тренером
Застройщика во Владивостоке наказали за самозахват земли
Японцы научат Владивосток строить чудо-парковки
Глава Надеждинского района Приморья ушёл, отслужив от звонка до звонка
Кусочек сыра с сим-картой послали приморскому арестанту
Почта России завершила строительство единой корпоративной сети передачи данных
В Уссурийске «Прадик» намотало на опору ЛЭП
Неуязвимая: школьница из Приморья чудом выжила под колёсами внедорожника
Водитель в шоке сбил троих пешеходов и протаранил парочку авто
Не взлетим, так врежемся: на мокрой дороге в районе Седанки случилось три аварии за ночь
По Приморью прогуляется осенняя морось
Бойня в караоке-клубе Владивостока стоила приморцу девяти лет строгого режима
Приморский сухогруз спас тонущих в Японском море северокорейцев
Хитроумную попытку контрабанды японских авто пресекли таможенники Приморья
И всё озарилось: Владивосток подсвечивают к Новому году
Пограничники Приморья изъяли у иностранцев 3,5 тонны морепродуктов
Молодые активисты просят главу Приморья о молодёжном форуме
Глава Приморья подписал ещё одну громкую отставку
Жительница Приморья втянула школьницу в изощрённую месть своему бывшему
Юных киллера и заказчика осудили за убийство 17-летнего приморца
Приморье поставит заслон бесконтрольному вывозу кедрового ореха в Китай