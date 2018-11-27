Выход здесь: водитель «Кольта» на полном ходу влетел в двери ТЦ «Изумруд»

СЕГОДНЯ 07:02 2018-11-27T07:04:11+03:00

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Во Владивостоке водитель Mitsubishi Colt так разогнался по Океанскому проспекту, что на полном ходу врезался Honda Fit. От удара автомобиль виновника ДТП отлетел в двери торгового центра «Изумруд», сообщает паблик «Экипажи-ДПС». По всей видимости, причиной аварии стала не только скорость движания «Кольта», но и мокрая дорога.

Фото: Экипажи ДПС

Обе машины сильно повреждены. О состоянии здоровья водителей у «КП» информации нет.

Редакция «Комсомолки» предупреждает автолюбителей о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю и выдерживать дистанцию.