Выход здесь: водитель «Кольта» на полном ходу влетел в двери ТЦ «Изумруд»
Машина получила сильные повреждения
Фото: adviko.by
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Во Владивостоке водитель Mitsubishi Colt так разогнался по Океанскому проспекту, что на полном ходу врезался Honda Fit. От удара автомобиль виновника ДТП отлетел в двери торгового центра «Изумруд», сообщает паблик «Экипажи-ДПС». По всей видимости, причиной аварии стала не только скорость движания «Кольта», но и мокрая дорога.
Фото: Экипажи ДПС
Обе машины сильно повреждены. О состоянии здоровья водителей у «КП» информации нет.
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