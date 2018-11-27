2018-11-27T07:05:07+03:00
Общество

Почта России завершила строительство единой корпоративной сети передачи данных

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Почта России и «Ростелеком» завершили создание единой корпоративной сети передачи данных, которая охватила 37 тысяч объектов почтовой связи, включая более 15 тысяч точек присутствия Почта Банка.

На сегодняшний день единая корпоративная сеть передачи данных Почты России является выделенной частной сетью (IP VPN) с возможностью высокоскоростного доступа в Интернет.

Оснащение 37000 объектов Почты России стабильными и современными каналами связи является инфраструктурным фундаментом, который обеспечивает непрерывность работы ключевых почтовых сервисов, значительная часть которых перешла в цифровой формат. Это касается письменной корреспонденции и отправлений с товарными вложениями, логистики, финансовых услуг.

В частности, в короткие сроки запущен пользующийся высокой популярностью сервис упрощенной выдачи отправлений с помощью простой электронной подписи, который позволяет обеспечить выдачу отправлений без предъявления паспорта и снизить время обслуживания клиентов. Кроме того, сетевая инфраструктура также обеспечивает работу клиентских центров «Почта Банка», открытых в отделениях почтовой связи.

«Стабильная работа корпоративной сети – это основа современных цифровых сервисов Почты России. Реализация данного проекта позволит предприятию эффективно развиваться, повышая качество клиентского сервиса, решая широкий спектр социально значимых задач и расширяя перечень предоставляемых населению онлайн услуг», - отметил заместитель генерального директора Почты России по информационным технологиям и новым продуктам Сергей Емельченков.

«Построение сети передачи данных для Почты России стало одним из крупнейших проектов «Ростелекома» за последнее время. Реализация этого проекта – еще один шаг на пути создания цифровой экономики и повышения доступности цифровых услуг. Уверен, что использование защищенных каналов передачи данных и высокоскоростного доступа в интернет сделает сервисы Почты России еще более привлекательными для пользователей», – комментирует вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

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