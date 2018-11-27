Кусочек сыра с сим-картой послали приморскому арестанту
Сотрудник СИЗО-3 перехватил преступную передачку
Фото: fishki.net
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В Уссурийске в СИЗО-3 при досмотре передачи для одного из арестантов сотрудник учреждения обнаружил «сюрприз». Как стало известно «Комсомолке» от пресс-службы ГУФСИН, некая гражданочка спрятала сим-карту в упаковке сыра. Однако, её хитроумному плану было не суждено осуществиться.
Об административном правонарушении составлен протокол. Женщине грозит штраф от 3000 до 5000 тысяч рублей.