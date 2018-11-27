Глава Надеждинского района Приморья ушёл, отслужив от звонка до звонка

СЕГОДНЯ 08:19 2018-11-27T08:19:50+03:00

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Глава Надеждинского района Приморского края Алексей Губарев пополнил собой череду отставок, в последние недели затронувшую буквально все уровни власти в регионе.

Как стало известно корреспонденту "Комсомольской правды" - Владивосток, ещё 12 ноября Губарев написал заявление об уходе по собственному желанию. Однако известно об этом стало буквально сегодня. Официальная причина - истечение срока полномочий.

В краевой администрации корреспонденту подтвердили уход Губарева. Обязанности главы района, по факту, являющегося пригородом Владивостока, выполняет первый заместитель Губарева - Жанна Аркадьева.

Напомним, ранее врио губернатора Приморья отправил в отставку нескольких своих заместителей - Татьяну Казанцеву, Павла Серебрякова, Алексея Немкова. Также кабинетов в администрации Приморья лишились главы имущественного и градостроительного департаментов Александр Подольский и Максим Веденёв.