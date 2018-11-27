Застройщика во Владивостоке наказали за самозахват земли

СЕГОДНЯ 09:12 2018-11-27T09:12:17+03:00

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Во Владивостоке по инициативе прокурора застройщика привлекли к ответственности за нарушения закона.

Прокуратура Первомайского района, проверяя соблюдение земельного законодательства, установила факт самозахвата части земельного участка застройщиком многоквартирного дома.

Так, компания установила ограждения за пределами предоставленного под объект земельного участка. При этом правоустанавливающих документов, разрешающих использовать самовольно занятые земельные участки, у застройщика не оказалось.

Учитывая это, прокурор района возбудил административное дело. По итогом должностное и юридическое лицо оштрафованы на 120 тысяч рублей. Кроме этого, прокурор внёс представление, чтобы исключить нарушения закона в дальнейшем.

Во исполнение требований прокурора нарушения устранены, самовольно занятый земельный участок освобожден.