2018-11-27T09:29:50+03:00
Спорт

«Спартак-Приморье» внезапно расторг контракт с главным тренером

Клуб благодарит Павичевича за работу, высокие результаты и желает успешного продолжения тренерской карьеры
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - БК «Спартак-Приморье»фото - БК «Спартак-Приморье»
Изменить размер текста:

Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» по обоюдному решению сторон договорился о расторжении контракта с главным тренером Милошем Павичевичем.

Исполнять обязанности главного тренера будет приморский специалист Максим Учайкин, занимавший в команде пост помощника тренера.

Милош Павичевич возглавлял «Спартак-Приморье» с августа 2016 года. В первом сезоне черногорский специалист привел приморскую команду к бронзовым наградам Суперлиги, а в прошлом сезоне стал чемпионом, поэтому списать досрочное расторжение контракта на невысокие результаты не получится.

Поскольку о завершении тренерской карьеры Павичевича речи не идёт, вероятно, причиной перемен в штабе клуба стали деньги.

фото - БК «Спартак-Приморье»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Застройщика во Владивостоке наказали за самозахват земли
Японцы научат Владивосток строить чудо-парковки
Глава Надеждинского района Приморья ушёл, отслужив от звонка до звонка
Кусочек сыра с сим-картой послали приморскому арестанту
Почта России завершила строительство единой корпоративной сети передачи данных
Выход здесь: водитель «Кольта» на полном ходу влетел в двери ТЦ «Изумруд»
В Уссурийске «Прадик» намотало на опору ЛЭП
Неуязвимая: школьница из Приморья чудом выжила под колёсами внедорожника
Водитель в шоке сбил троих пешеходов и протаранил парочку авто
Не взлетим, так врежемся: на мокрой дороге в районе Седанки случилось три аварии за ночь
По Приморью прогуляется осенняя морось
Бойня в караоке-клубе Владивостока стоила приморцу девяти лет строгого режима
Приморский сухогруз спас тонущих в Японском море северокорейцев
Хитроумную попытку контрабанды японских авто пресекли таможенники Приморья
И всё озарилось: Владивосток подсвечивают к Новому году
Пограничники Приморья изъяли у иностранцев 3,5 тонны морепродуктов
Молодые активисты просят главу Приморья о молодёжном форуме
Глава Приморья подписал ещё одну громкую отставку
Жительница Приморья втянула школьницу в изощрённую месть своему бывшему
Юных киллера и заказчика осудили за убийство 17-летнего приморца
Приморье поставит заслон бесконтрольному вывозу кедрового ореха в Китай