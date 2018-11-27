«Спартак-Приморье» внезапно расторг контракт с главным тренером

СЕГОДНЯ 09:29 2018-11-27T09:29:50+03:00

Клуб благодарит Павичевича за работу, высокие результаты и желает успешного продолжения тренерской карьеры

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Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» по обоюдному решению сторон договорился о расторжении контракта с главным тренером Милошем Павичевичем.

Исполнять обязанности главного тренера будет приморский специалист Максим Учайкин, занимавший в команде пост помощника тренера.

Милош Павичевич возглавлял «Спартак-Приморье» с августа 2016 года. В первом сезоне черногорский специалист привел приморскую команду к бронзовым наградам Суперлиги, а в прошлом сезоне стал чемпионом, поэтому списать досрочное расторжение контракта на невысокие результаты не получится.

Поскольку о завершении тренерской карьеры Павичевича речи не идёт, вероятно, причиной перемен в штабе клуба стали деньги.

фото - БК «Спартак-Приморье»