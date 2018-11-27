2018-11-27T10:40:22+03:00
Общество

Малоимущим приморцам компенсируют расходы на телевизор

Власти сделают всё возможное, чтобы люди не переставали смотреть телевидение
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - АПКфото - АПК
Изменить размер текста:

Пенсионеры, многодетные и малоимущие семьи в населенных пунктах Приморья вне зоны охвата цифрового телевидения смогут получить компенсацию за приобретение спутникового оборудования.

Законопроект об этом рассмотрели в трех чтениях на комитете по социальной политике краевого парламента.

По словам специалистов департамента информатизации и телекоммуникаций, законопроект разработан по поручению врио губернатора Олега Кожемяко.

«С 2019 года Россия прекращает субсидировать из федерального бюджета затраты на поддержание аналоговой сети в населённых пунктах с численностью жителей менее 100 тысяч человек. Сейчас возможность принимать программы цифрового телерадиовещания есть у 98,74% населения. Аналоговое вещание доступно 99,62% населения Приморья. Таким образом, при отключении аналогового телевидения жителям некоторых населённых пунктов нужно будет приобретать специальное спутниковое оборудование», — сообщили в ведомстве, добавив, что не охвачены цифрой около 12 тысяч домохозяйств.

По законопроекту, пенсионеры, малообеспеченные и многодетные семьи смогут получить из краевого бюджета компенсацию за покупку такого оборудования. Её размер составит 6 тысяч рублей.

«По нашим расчетам под эту категорию подойдут более 2 тысяч семей. Компенсировать будем приобретение оборудования, включающего параболическую или иного типа приемную антенну, конвертер, ресивер, а также его установку», — пояснили в департаменте, добавив, что покупка должна быть совершена с 15 июля 2018 года по 31 декабря 2020 года.

Депутаты в трех чтениях поддержали законопроект. В среду, 28 ноября, его рассмотрит Законодательное Собрание.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бразильские цыпочки застряли во Владивостоке без документов
Бизнесвумен заставили снести торговый комплекс во Владивостоке
Арестованных косаток и белух в бухте Средняя не оставили без еды
Мэрия Владивостока неожиданно проверила питание в пяти детсадах
«Спартак-Приморье» внезапно расторг контракт с главным тренером
Застройщика во Владивостоке наказали за самозахват земли
Японцы научат Владивосток строить чудо-парковки
Глава Надеждинского района Приморья ушёл, отслужив от звонка до звонка
Кусочек сыра с сим-картой послали приморскому арестанту
Почта России завершила строительство единой корпоративной сети передачи данных
Выход здесь: водитель «Кольта» на полном ходу влетел в двери ТЦ «Изумруд»
В Уссурийске «Прадик» намотало на опору ЛЭП
Неуязвимая: школьница из Приморья чудом выжила под колёсами внедорожника
Водитель в шоке сбил троих пешеходов и протаранил парочку авто
Не взлетим, так врежемся: на мокрой дороге в районе Седанки случилось три аварии за ночь
По Приморью прогуляется осенняя морось
Бойня в караоке-клубе Владивостока стоила приморцу девяти лет строгого режима
Приморский сухогруз спас тонущих в Японском море северокорейцев
Хитроумную попытку контрабанды японских авто пресекли таможенники Приморья
И всё озарилось: Владивосток подсвечивают к Новому году
Пограничники Приморья изъяли у иностранцев 3,5 тонны морепродуктов
Молодые активисты просят главу Приморья о молодёжном форуме
Глава Приморья подписал ещё одну громкую отставку
Жительница Приморья втянула школьницу в изощрённую месть своему бывшему
Юных киллера и заказчика осудили за убийство 17-летнего приморца
Приморье поставит заслон бесконтрольному вывозу кедрового ореха в Китай