Малоимущим приморцам компенсируют расходы на телевизор

СЕГОДНЯ 10:40 2018-11-27T10:40:22+03:00

Власти сделают всё возможное, чтобы люди не переставали смотреть телевидение

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Пенсионеры, многодетные и малоимущие семьи в населенных пунктах Приморья вне зоны охвата цифрового телевидения смогут получить компенсацию за приобретение спутникового оборудования.

Законопроект об этом рассмотрели в трех чтениях на комитете по социальной политике краевого парламента.

По словам специалистов департамента информатизации и телекоммуникаций, законопроект разработан по поручению врио губернатора Олега Кожемяко.

«С 2019 года Россия прекращает субсидировать из федерального бюджета затраты на поддержание аналоговой сети в населённых пунктах с численностью жителей менее 100 тысяч человек. Сейчас возможность принимать программы цифрового телерадиовещания есть у 98,74% населения. Аналоговое вещание доступно 99,62% населения Приморья. Таким образом, при отключении аналогового телевидения жителям некоторых населённых пунктов нужно будет приобретать специальное спутниковое оборудование», — сообщили в ведомстве, добавив, что не охвачены цифрой около 12 тысяч домохозяйств.

По законопроекту, пенсионеры, малообеспеченные и многодетные семьи смогут получить из краевого бюджета компенсацию за покупку такого оборудования. Её размер составит 6 тысяч рублей.

«По нашим расчетам под эту категорию подойдут более 2 тысяч семей. Компенсировать будем приобретение оборудования, включающего параболическую или иного типа приемную антенну, конвертер, ресивер, а также его установку», — пояснили в департаменте, добавив, что покупка должна быть совершена с 15 июля 2018 года по 31 декабря 2020 года.

Депутаты в трех чтениях поддержали законопроект. В среду, 28 ноября, его рассмотрит Законодательное Собрание.