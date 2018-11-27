Мэрия Владивостока неожиданно проверила питание в пяти детсадах
Специалисты мэрии продолжают контролировать питание детей. За последнюю неделю ревизионные комиссии побывали в пяти детских садах: № 49, 109, 107, 116 и 135.
Никаких серьёзных нарушений не выявлено.
В каждом учреждении члены комиссии оценивают вес продуктов, их качество, соблюдается ли меню, ведутся ли бракеражные журналы. Также специалисты осматривают холодильники, помещения для продуктов, задают вопросы кладовщикам и поварам: всё ли их устраивает в работе поставщиков, полностью ли доставляются продукты, нет ли среди них полуфабрикатов, соблюдается ли десятидневное меню, разработанное со специалистами Роспотребнадзора с учетом норм детского питания. Визиты не запланированы: сотрудники заранее о них не знают.
Такой подход помогает сделать качественным процесс питания детей. В случае претензий заведующие детсадами и директора школ письменно перенаправляют их поставщикам. Те, в свою очередь, обязаны быстро устранить все недочёты.
Кроме того, во всех 120 детских садах города действуют общественные комиссии, в которые вошли родители и другие неравнодушные горожане. Специально для них провели учебу с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии.
фото - мэрия Владивостока