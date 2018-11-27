Мэрия Владивостока неожиданно проверила питание в пяти детсадах

СЕГОДНЯ 11:09 2018-11-27T11:09:31+03:00

Во всех 120 детских садах города действуют общественные комиссии, в которые вошли родители и другие неравнодушные горожане

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Специалисты мэрии продолжают контролировать питание детей. За последнюю неделю ревизионные комиссии побывали в пяти детских садах: № 49, 109, 107, 116 и 135.

Никаких серьёзных нарушений не выявлено.

В каждом учреждении члены комиссии оценивают вес продуктов, их качество, соблюдается ли меню, ведутся ли бракеражные журналы. Также специалисты осматривают холодильники, помещения для продуктов, задают вопросы кладовщикам и поварам: всё ли их устраивает в работе поставщиков, полностью ли доставляются продукты, нет ли среди них полуфабрикатов, соблюдается ли десятидневное меню, разработанное со специалистами Роспотребнадзора с учетом норм детского питания. Визиты не запланированы: сотрудники заранее о них не знают.

Такой подход помогает сделать качественным процесс питания детей. В случае претензий заведующие детсадами и директора школ письменно перенаправляют их поставщикам. Те, в свою очередь, обязаны быстро устранить все недочёты.

Кроме того, во всех 120 детских садах города действуют общественные комиссии, в которые вошли родители и другие неравнодушные горожане. Специально для них провели учебу с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии.

фото - мэрия Владивостока