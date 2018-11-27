Бизнесвумен заставили снести торговый комплекс во Владивостоке

СЕГОДНЯ 12:27 2018-11-27T12:27:39+03:00

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Во Владивостоке судебные приставы контролируют cнос рынка по ул. Карбышева, 11

На исполнении в отделе судебных приставов по Первореченскому району Владивостока находится исполнительный лист, выданный Арбитражным судом Приморского края. Документ обязывает ООО «ВостокТоргСервис» демонтировать торговый комплекс по ул. Карбышева, 11.

Судебные приставы своевременно уведомили руководителя организации о возбуждении производства. Несмотря на это, женщина долго не приступала к исполнению судебного решения, из-за чего пристав регулярно привлекал ее к административной ответственности.

В службе подчеркнули, что судебный пристав не раз предупреждал должницу и о неминуемой уголовной ответственности, но та продолжила игнорировать требования сотрудника.

В итоге против руководителя ООО «ВостокТоргСервис» возбудили уголовное дело по ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Материалы дела ушли в суд.

Должница уже демонтирует торговый комплекс. Судебные приставы ежедневно контролируют исполнение вступившего в силу судебного решения.