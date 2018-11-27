Бразильские цыпочки застряли во Владивостоке без документов
Управление Россельхознадзора по Приморью и Сахалинской области не пустило значительную партию куриного мяса из Бразилии.
Причина - нарушения перевозчиком ветеринарно-санитарных требований. Груз - 27 тонн замороженных куриных грудок и бедёр - прибыл из Бразилии в Приморье 26 ноября.
При ветеринарном контроле на складе временного хранения ООО "Владайс" во Владивостоке госинспектор установил, что на маркировке всей продукции отсутствует название и адрес импортера, что не соответствует Техрегламенту Таможенного союза
На основании российского законодательства специалисты территориального Управления решили запретить дальнейшее движение продукции. После устранения нарушений груз может быть принят к перевозке и продаже.
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