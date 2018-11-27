Уникальные операции на сердце научились делать в Приморье

СЕГОДНЯ 15:03 2018-11-27T15:03:39+03:00

Специалисты подчеркивают: теперь такие операции доступны всем нуждающимся

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Уникальную для Приморья операцию по вживлению клапана в сердце провели врачи краевой клинической больницы № 1 в Владивостоке.

Особенность её в том, что впервые местные хирурги оперировали на работающем сердце и без остановки кровообращения.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, операции по новым российским методикам проведены уже двум пациентам. Обе они успешны.

«Уникальность этой методики — еще и в том, что она проводится без разреза грудной клетки. Аортальный клапан вживляют прямо в работающее сердце. Операция длится чуть больше часа, а не восемь, как обычно», — сообщил главврач краевой клинической больницы № 1 Андрей Попов.

Лечение проводится абсолютно бесплатно, по полису ОМС. Процедуру упростили настолько, что уже на следующий день пациент возвращается к обычной жизни.

«Наши пациенты — пожилые люди старше 80 лет, с сопутствующими заболеваниями. Обычная полостная операция для них не вариант, организм может не выдержать. В большинстве случаев единственное решение — имплантировать клапаны без широких доступов, без искусственного кровообращения», — говорит завотделением кардиохирургии краевой клинической больницы № 1 Александр Хелимский.

Для многих пациентов это единственный шанс на жизнь. Поэтому оперируют только опытные хирурги. Замену проводят, чтобы предотвратить разрыв, растяжение или расслоение поврежденного участка аорты.

«До операции эти люди испытывают выраженную отдышку, они ограничены в нагрузке, а после операции могут вздохнуть полной грудью. И главное — это повысит качество и продолжительность их жизни», — отмечает сердечно-сосудистый хирург, специалист по рентген-эндоваскулярным диагностике и лечению клинической больницы № 1 Никита Грачев.

Специалисты подчеркивают: теперь такие операции доступны всем нуждающимся.

«Мы можем покрыть полную потребность края, до тридцати пациентов в год, которые подходят под эту операцию, потому что обычную операцию не перенесут», — обозначил Никита Грачев, добавив, что следующая операция запланирована на декабрь.