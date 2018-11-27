Приморский "Адмирал" обыграл гостей из жаркого Сочи

СЕГОДНЯ 15:29 2018-11-27T15:36:38+03:00

Смена руководства клуба, больше напоминающая чехарду, может сыграть с "моряками" дурную шутку Фото: Игорь СОРОКИН

В Восточной конференции "Адмирал" по-прежнему пускает пузыри на самом дне турнирной таблицы

Изменить размер текста: A A

Владивостокский "Адмирал" на домашнем льду "Фетисов-арены", пусть и не без проблем, но всё же убедительно выиграл у "Сочи".

Между тем, у гостей, похоже, наметилась безвыигрышная серия: команда Сергея Зубова терпит уже третье поражение подряд.

В первом периоде хозяева и гости разменяли по шайбе: свою статистику улучшили Кубат и Йокипакка. Однако уже на 34-й минуте Кубат оформил дубль, тем самым выводя "моряков" на отрыв. Его увеличил Владимир Бутузов - 3:1, но сочинец Дамир Рахимуллин вновь свёл преимущество хозяев к минимуму: 3:2.

В итоге под занавес встречи Константин Глазачёв поставил в игре красивую точку, поразив пустые ворота "Сочи" - 4:2, победил "Адмирал".

Стоит добавить. что победа не изменила бедственного положения владивостокского клуба. В Восточной конференции "Адмирал" по-прежнему пускает пузыри на самом дне турнирной таблицы - на 13-м "счастливом" месте. В то же время "Сочи", даже проиграв трижды подряд, в западной конференции придерживается середины.