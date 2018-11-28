2018-11-28T01:40:16+03:00
Общество

Осадки не затронут Приморье

Температура воздуха -7...+2°C
Софья КУЧИНА
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Фото: www.b17.ruФото: www.b17.ru
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Сегодня, 28 ноября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Без осадков, сообщает Примпогода. Ветер северо-западный умеренный до сильного, на восточном побережье сильный.Температура воздуха -7...+2°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха 0...-2°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха -1...+1°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 0...+2°C.

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