Осадки не затронут Приморье

СЕГОДНЯ 01:40 2018-11-28T01:40:16+03:00

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Сегодня, 28 ноября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Без осадков, сообщает Примпогода. Ветер северо-западный умеренный до сильного, на восточном побережье сильный.Температура воздуха -7...+2°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха 0...-2°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха -1...+1°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 0...+2°C.