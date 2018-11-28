2018-11-28T02:06:49+03:00
Общество

Во Владивостоке пропал семнадцатилетний инвалид

У парня парализована нога
Софья КУЧИНА
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Фото: ПримПоискФото: ПримПоиск
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Во Владивостоке пропал подросток, сообщает «Комсомолка» со ссылкой на «ПримПоиск». Семнадцатилетний Данил Саркисян ушёл из школы 27 ноября в 9.00. Сейчас его местонахождение неизвестно. Данил был одет в голубую рубашку, тёмно синие брюки и жилетку, серо-металлический пуховик и чёрную вязаную шапку. Примечательно, что парень – инвалид детства.

Приметы: рост 165 сантиметров, среднее телосложение, небольшая сутулость, короткая стрижка, тёмно-русые волосы.

Особые приметы: левая нога парализована, ходит на костылях.

Всех, кто видел Данила, просят сообщить об этом. Информацию можно передать по телефонам: 8 (4232) 38 – 80 – 03 – ОП №6 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция

8 914 721 22 32 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

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