Добегался: во Владивостоке в нескольких метрах от подземного перехода сбили пешехода

СЕГОДНЯ 02:48 2018-11-28T02:48:30+03:00

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Сегодня ранним утром, 28 ноября во Владивостоке сбили пешехода. Как сообщает инстаграм-паблик dpskontrol_125rus ДТП произошло в районе Восточной верфи.

Несмотря на то, что в нескольких метрах от места происшествия находился подземный пешеходный переход, человек решил перебежать дорогу. Водитель автомобиля от неожиданности не успел затормозить.

Подробности устанавливаются, на месте аварии работает полиция. С Патрокла на Катерную собралась пробка.

«КП» напоминает, что правила дорожного движения созданы не только для автовладельцев. Согласно закону, пешеходы не должны переходить дорогу в неположенных местах.