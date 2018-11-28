Добегался: во Владивостоке в нескольких метрах от подземного перехода сбили пешехода
Водитель не успел оттормозиться
Фото: dpskontrol_125rus
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Сегодня ранним утром, 28 ноября во Владивостоке сбили пешехода. Как сообщает инстаграм-паблик dpskontrol_125rus ДТП произошло в районе Восточной верфи.
Несмотря на то, что в нескольких метрах от места происшествия находился подземный пешеходный переход, человек решил перебежать дорогу. Водитель автомобиля от неожиданности не успел затормозить.
Подробности устанавливаются, на месте аварии работает полиция. С Патрокла на Катерную собралась пробка.
«КП» напоминает, что правила дорожного движения созданы не только для автовладельцев. Согласно закону, пешеходы не должны переходить дорогу в неположенных местах.