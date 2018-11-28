Больше тонны санкционной минеолы уничтожил Россельхознадзор в Приморье
Внешне фрукт напоминает апельсин
Фото: instamart.ru
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В Уссурийске на одном из складов таможенники, сотрудники Россельхознадзора, линейного отдела МВД и транспортной прокуратуры обнаружили большую партию санкционных фруктов. 1,2 тонны испанской минеолы чиновникам пришлось изъять из оборота. В соответствии с законом продукцию уничтожили под контролем должностных лиц на полигоне для уничтожению твердых бытовых отходов в городе Уссурийске.
Справка «КП»
Минеола – это гибрид мандарина сорта «Дэнси» с грейпфрутом сорта «Дункан». Внешне напоминает сплюснутый апельсин с вытянутым «носиком».