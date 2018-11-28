Хасанский вор похитил батареи из общежития

СЕГОДНЯ 05:20 2018-11-28T05:20:23+03:00

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В Хасанском районе задержали мужчину, который воровал радиаторы отопления. Как стало известно «Комсомолке», в полицию поступило сообщение о краже на 84 тысячи из общежития в посёлке Барабаш. На месте полицейские выяснили личность и местонахождение подозреваемого.

Вскоре был задержан 37-летний мужчина, который признался в пяти подобных преступлениях. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления. В этот раз сумма ущерба превысила 250 тысяч рублей.

Злоумышленник рассказал, что радиаторы он сдавал на металл, а выручку тратил.

Следователь возбудил уголовное дело по статье «Кража с проникновением в жилище». Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит лишиться свободы на шесть лет.