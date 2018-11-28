2018-11-28T06:10:52+03:00
Происшествия

Нож в печень, никто не вечен: пьяный механик зарезал боцмана в Приморье

От раны потерпевший скончался
Софья КУЧИНА
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Фото: sonnik-online.netФото: sonnik-online.net
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Следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте завершили расследовать уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти.

Как установило следствие, в феврале 2018 года 49-летний электромеханик судна «Фианит» во время ссоры пырнул ножом в живот боцмана. Всё произошло, когда судно пришвартовалось в Славянке, агрессор был сильно пьян. От раны потерпевший скончался в больнице через несколько дней.

Обвиняемого заключили под стражу. На данный момент собрано достаточно доказательств его причастности к преступлению. Уголовное дело направлено в суд Хасанского района.

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