2018-11-28T06:36:48+03:00
Общество

В приморской службе «112» появятся 13 новых сотрудников

Глава региона подписал соответствующее распоряжение
Софья КУЧИНА
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Фото: primorsky.ruФото: primorsky.ru
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В Приморье увеличат штат сотрудников экстренной помощи «112». Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

Как сообщает пресс-служба администрации края, с 1 января 2019 года на работу в систему «112» примут 13 человек. Сейчас здесь трудится 27 специалистов. На смену заступают по пять диспетчеров.

Только за этот год служба приняла более 500 тысяч вызовов. Дополнительный штат позволит расширить зоны покрытия службы экстренных вызовов.

«КП» напоминает, задача системы «112» - принять обращения по принципу единого окна, чтобы потом привлечь другие диспетчерские службы - «01», «02», «03», «04», «Антитеррор» и «ГОЧС». Все этапы телефонных разговоров и мер реагирования фиксируются.

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