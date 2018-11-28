Приморцы смогут сами выбирать мэров

СЕГОДНЯ 07:10 2018-11-28T07:10:35+03:00

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У приморцев появится возможность избирать главу муниципального образования – такое изменение скоро появится в краевом законодательстве.

Как сообщила пресс-служба ЗСПК, на очередном ноябрьском заседании парламент поддержал проект главы региона – Олега Кожемяко. Согласно ему в соответствии с уставом муниципального образования глава городского округа или муниципального района избирается на муниципальных выборах либо представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

К слову, депутат Артём Самсонов предлагал свой вариант решения: избирать главу городского округа и муниципального района только на муниципальных выборах. Однако приморские законодатели отдали 29 голосов за проект врио.

Изменения вступят в силу через 10 дней после официального опубликования. Они будут применяться до конца срока полномочий либо досрочного прекращения работы чиновников. Как отмечают разработчики законопроекта, эта норма позволит муниципальному образованию самостоятельно выбрать оптимальный способ избрания главы муниципалитета с учетом местной специфики.