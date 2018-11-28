В Приморье браконьеры не смогли одомашнить лесного котёнка и избавились от него

СЕГОДНЯ 07:57 2018-11-28T07:37:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты МРОО Центр «Тигр» впервые реабилитировали дальневосточного лесного кота. Как сообщила пресс-служба «Земли леопарда», малыш попал в руки браконьеров, которые попытались его одомашнить. Однако симпатичный зверёк оказался довольно нелюдимым, и «хозяева» поспешили избавиться от непослушного питомца. Котёнка просто подкинули в клетке к дверям визит-центра «Земли леопарда» в селе Барабаш.

Хищника передали в Центр реабилитации, где он и получил условия для формирования навыков самостоятельной жизни. Несмотря на длительное «приручение», буквально за несколько недель он набрался опыта, чтобы самостоятельно охотиться – зверь остался полностью диким.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/679699" frameborder="0"></iframe> Котик-подкидыш.

Специалисты уже выпустили кота из открытой клетки, теперь но гуляет сам по себе, но к жилью иногда возвращается, чтобы поесть. Животное всегда может без труда покинуть центр. Как говорят сотрудники, он оказался просто гением маскировки – после выпуска его ни разу никто не встретил лично. Только фотоловушки позволяют понять, что хищник находится в отличной физической форме.

Специалисты «Земли леопарда» и Центра реабилитации призывают людей, не отлавливать диких животных и не пытаться их приручить, ведь это чревато негативными последствиями для обеих сторон.