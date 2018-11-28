2018-11-28T07:37:14+03:00
Общество

В Приморье браконьеры не смогли одомашнить лесного котёнка и избавились от него

Животное оказалось в клетке под дверями «Земли леопарда»
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: postila.ruФото: postila.ru
Изменить размер текста:

Специалисты МРОО Центр «Тигр» впервые реабилитировали дальневосточного лесного кота. Как сообщила пресс-служба «Земли леопарда», малыш попал в руки браконьеров, которые попытались его одомашнить. Однако симпатичный зверёк оказался довольно нелюдимым, и «хозяева» поспешили избавиться от непослушного питомца. Котёнка просто подкинули в клетке к дверям визит-центра «Земли леопарда» в селе Барабаш.

Хищника передали в Центр реабилитации, где он и получил условия для формирования навыков самостоятельной жизни. Несмотря на длительное «приручение», буквально за несколько недель он набрался опыта, чтобы самостоятельно охотиться – зверь остался полностью диким.

Котик-подкидыш.

Специалисты уже выпустили кота из открытой клетки, теперь но гуляет сам по себе, но к жилью иногда возвращается, чтобы поесть. Животное всегда может без труда покинуть центр. Как говорят сотрудники, он оказался просто гением маскировки – после выпуска его ни разу никто не встретил лично. Только фотоловушки позволяют понять, что хищник находится в отличной физической форме.

Специалисты «Земли леопарда» и Центра реабилитации призывают людей, не отлавливать диких животных и не пытаться их приручить, ведь это чревато негативными последствиями для обеих сторон.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В новом году приморских врачей озолотят
Приморье облегчит жизнь инвалидам-почечникам
Суд в Страсбурге вступился за права геев Владивостока
Кооператоры напоят Приморье местным вином с дальневосточных гектаров
Убыточную электричку из Владивостока снова пустили по просьбам приморцев
В Приморском крае заработали новые почтовые отделения
Иностранец возил по Приморью десятки кило китайских наркотиков
Приморцы смогут сами выбирать мэров
В приморской службе «112» появятся 13 новых сотрудников
Нож в печень, никто не вечен: пьяный механик зарезал боцмана в Приморье
Хасанский вор похитил батареи из общежития
Больше тонны санкционной минеолы уничтожил Россельхознадзор в Приморье
Добегался: во Владивостоке в нескольких метрах от подземного перехода сбили пешехода
Во Владивостоке пропал семнадцатилетний инвалид
Осадки не затронут Приморье
В Приморье продолжаются отставки: пост главы Лесозаводска занял директор детского центра
Приморский "Адмирал" обыграл гостей из жаркого Сочи
Уникальные операции на сердце научились делать в Приморье
Бразильские цыпочки застряли во Владивостоке без документов
Бизнесвумен заставили снести торговый комплекс во Владивостоке
Арестованных косаток и белух в бухте Средняя не оставили без еды
Мэрия Владивостока неожиданно проверила питание в пяти детсадах
Малоимущим приморцам компенсируют расходы на телевизор
«Спартак-Приморье» внезапно расторг контракт с главным тренером
Застройщика во Владивостоке наказали за самозахват земли