2018-11-28T09:12:29+03:00
Общество

В Приморском крае заработали новые почтовые отделения

Полное обновление получили почтовые отделения в селе Центральное Шкотовского района и селе Покровка Октябрьского района
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В Приморском крае заработали новые почтовые отделения. Фото: пресс-служба УФПС Приморского края филиал ФГУП «Почта России».В Приморском крае заработали новые почтовые отделения. Фото: пресс-служба УФПС Приморского края филиал ФГУП «Почта России».
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Во Владивостоке, Покровке и Центральном после ремонта открылись четыре отделения Почты России, еще два отделения краевого центра получили почтовые терминалы для самообслуживания при отправке посылок. Клиенты могут пользоваться почтовыми и финансовыми услугами в современных клиентских залах по прежним адресам.

- Почтовые технологии, которые мы используем в отделениях нового формата, воплощают в себе принципы высокой эффективности работы и комфорта, значительно сокращают время обслуживания клиентов, – отметил директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин. – Кроме этого, в городских отделениях имеются платежные терминалы для безналичной оплаты почтовых услуг и снятия наличных с банковских карт.

Почтовое отделение 690037 открылось после капитального ремонта по адресу: ул. Юмашева, д.14, Владивосток. В зале пять универсальных окон. Стеллажи с поступившей почтой находятся в зоне видимости клиентов, за спинами сотрудников отделения. Отдельно выделена торговая зона, установлен банкомат, размещены удобные клиентские столы и стеллажи с коробками для посылок.

В Приморском крае заработали новые почтовые отделения. Фото: пресс-служба УФПС Приморского края филиал ФГУП «Почта России».

В Приморском крае заработали новые почтовые отделения. Фото: пресс-служба УФПС Приморского края филиал ФГУП «Почта России».

Почтовое отделение Владивостока 690087 по адресу: ул. Котельникова, 22 также открылось в ноябре. С учетом расположения в развитом микрорайоне города здесь размещены четыре операционных окна и почтомат. Он предназначен для самостоятельного получения посылок в любое удобное время, 24 часа в cутки. Код получения заказа в почтомате поступает получателю в SMS-сообщении.

Для удобства клиентов в отделениях 690088 (ул. Жигура, д. 46) и 690016 (ул. Героев Хасана, д.4) завершается подключение почтовых терминалов самообслуживания, которые позволят всем желающим самим упаковывать, взвесить, указать адрес и оплатить свои посылки. Далее отправителям останется только передать посылки оператору для ее регистрации и отправки адресатам.

Полное обновление получили почтовые отделения в селе Центральное Шкотовского района (индекс 692844) и селе Покровка Октябрьского района (индекс 692561). Здесь приморцы могут воспользоваться услугами Почты России в комфортных условиях обслуживания. В клиентских залах появились витрины газетно-журнальной продукции, стеллажи с упаковочным материалом для отправки почтовых отправлений. После расширения сети Почта Банка в почтовом отделении Покровки установлен банкомат, доступны востребованные банковские услуги, среди которых снятие наличных с карты, оформление вклада и заявки на кредит. Благодаря ремонту улучшились условия работы для сотрудников, расширились помещения, предусмотренные для технологического процесса.

Почта России в Приморском крае в 2018 году открыла 11 модернизированных почтовых отделений и одно модульное почтовое отделение в поселке Веденка Дальнереченского района. Восстановлено уничтоженное пожаром отделение в селе Богуславец Красноармейского района. Программа модернизации Почты России продолжается, готовятся к сдаче почтовые отделения в Арсеньеве и Воздвиженке Уссурийского городского округа, завершается строительство нового почтового отделения в Красном Яре Пожарского района.

Информационная справка

Управление федеральной почтовой связи Приморского края – филиал ФГУП «Почта России» включает в себя 526 отделений почтовой связи, и объединяет один из самых больших трудовых коллективов региона – порядка 5000 человек.

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