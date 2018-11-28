Убыточную электричку из Владивостока снова пустили по просьбам приморцев

СЕГОДНЯ 09:17 2018-11-28T09:17:08+03:00

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Железнодорожные пассажирские перевозки из Владивостока в Чугуевский район возобновятся 1 декабря. Проработать этот вопрос по обращениям граждан поручил врио губернатора Олег Кожемяко.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, с 1 декабря возобновится следование пригородных поездов сообщением Владивосток — Сибирцево и Сибирцево — Новочугуевка и в обратном направлении. Поезда будут ходить ежедневно.

«В декабре стоимость проезда на поезде из Владивостока до Новочугуевки составит от 610 рублей. Это значительно ниже, чем на автобусе», — отметили в департаменте.

Право льготного проезда сохранят участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны, ветераны боевых действий, инвалиды.

Чтобы сохранить доступную стоимость проезда, из краевого бюджета будут компенсировать выпадающие доходы перевозчика. В декабре на эти цели потребуется 4,5 миллиона рублей, в 2019 году, по предварительным оценкам, — 52,7 миллиона рублей

Напомним, с просьбой вернуть пассажирские перевозки из Чугуевского района во Владивосток жители района обратились к Олегу Кожемяко 17 ноября.