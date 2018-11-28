Кооператоры напоят Приморье местным вином с дальневосточных гектаров

СЕГОДНЯ 10:03 2018-11-28T10:03:42+03:00

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В Партизанском районе Приморья создадут первый винодельческий кооператив. Его откроет в селе Золотая Долина участник программы «Дальневосточный гектар» Александр Бутенко.

Предприниматель с женой уже оформили земельные участки и обустраивают селекционную станцию.

«Я работаю в Москве, а сам из Находки. Виноградарством увлекся давно и уже 2011 году приобрел землю, на которой начал высаживать лозу. За воплощением в жизнь идеи о „дальневосточных гектарах“, следил с самого первого дня, ведь требовалось расширяться, а денег не хватало. По сути программа упрощает создание кооператива — люди могут бесплатно взять землю, выбрать направление и легко присоединиться к нашему объединению», — отметил Александр Бутенко.

По его словам, единомышленники уже есть. В проекте примут участие не менее 30 получателей дальневосточных гектаров, на базе которых уже открыто два сельскохозяйственных потребительских кооператива: снабженческий и перерабатывающе-сбытовой. Кооперация позволяет участникам снизить затраты и увеличить размах.

«Проект „Дальневосточный виноградарь“ невозможно реализовать в одиночку, ведь нужна дорогостоящая техника и масштабные селекционные работы. Мы в самом начале пути, виноградарство — это непростое дело, и до большого урожая необходимо три-четыре года. Для обеспечения проекта посадочным материалом мы создаем селекционную станцию — к следующей осени отработаем технологию выращивания винограда и заготовим 5 тысяч саженцев», — поделился автор проекта.

В планах кооператоров — не только создать винодельческую отрасль на Дальнем Востоке, но и вести сопутствующие бизнесы. Помимо виноградников, винодельни и погребов планируется обустроить пасеку и добывать элитный мед, а также проводить туристические и обучающие мероприятия. На территории предприятий будет организовано проведение семинаров, мастер-классов, мероприятий всевозможных форматов (начиная от йоги и заканчивая дегустацией меда, вина и других продуктов), а также оборудованы места отдыха для туристов.