2018-11-28T10:38:08+03:00
Общество

Приморье облегчит жизнь инвалидам-почечникам

На сегодня на в Приморье проживают 63 больных почечной недостаточностью
Игорь СОРОКИН
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В Приморье по инициативе врио губернатора Олега Кожемяко приняли закон о дополнительной поддержке пациентов с хронической почечной недостаточностью.

Документ рассмотрели на заседании Законодательного Собрания в среду, 28 ноября.

По словам и.о. директора департамента труда и соцразвития Светланы Красицкой, по законопроекту, право на компенсации получают жители всех муниципалитетов за исключением жителей Владивостока, Находки, Уссурийска, Спасска-Дальнего и Спасского района. Это связано с тем, что оборудование для гемодиализа есть в медучреждениях этих муниципалитетов, поэтому живущим здесь пациентам нет нужды снимать жилье.

«Жителям прочих муниципалитетов, которые вынуждены ездить на гемодиализ в другие города, будут выплачиваться компенсации за съемное жилье — не более 15 тысяч рублей в месяц во Владивостоке, во всех остальных — не более 10 тысяч рублей», — сообщила она.

По информации краевого департамента здравоохранения, на сегодня на в Приморье проживают 63 больных почечной недостаточностью.

Выплата будет предоставляться временно — до 31 декабря 2021 года. Это связано с модернизацией системы здравоохранения в Приморье.

Краевые парламентарии в трех чтениях поддержали законодательную инициативу. Ранее по инициативе врио губернатора больным почечной недостаточностью также предоставили бесплатный проезд до места лечения.

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