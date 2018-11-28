2018-11-28T10:54:46+03:00
Общество

В новом году приморских врачей озолотят

Специалистам начнут платить подъемные и предоставят льготы
Пётр КАМУШКИН
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Новый закон предоставит приморским врачам множество льгот. Фото:mibhealth.caНовый закон предоставит приморским врачам множество льгот. Фото:mibhealth.ca
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С нового года приморским врачам начнут платить подъемные – а также выпишут серьезное число льгот. Об этом рассказал врио губернатора Олег Кожемяко на встрече с участниками Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».

Глава региона рассказал о том, что с 1 декабря в крае начнет действовать закон финансовой поддержке молодых специалистов. Он, прежде всего, затронет врачей и преподавателей. Как рассказал Кожемяко, он намерен изменить ситуацию с оттоком кадров из Приморья.

– Это парадоксальная ситуация. За эти годы в крае не появилось никакой программы по привлечению специалистов. В некоторые регионы по 160 молодых специалистов в год приезжает. А Приморье каждый год получает по 63 новых врача. На двухмиллионный край! И это притом, что у нас есть медицинский университет. Просто где-то молодым врачам дают подъемные, а где-то нет, - рассказал Кожемяко.

Речь идет о целом пакете мер. Главным образом, о подъемных для молодых врачей - их размер составляет от 500 до 700 тысяч рублей (это без учета выплат по программе «Земский доктор»). Выплаты для фельдшеров будут варьироваться от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, специалистам будут субсидировать оплату коммунальных услуг. Городским врачам будут покрывать половину суммы, сельским – всё полностью.

Олег Кожемяко выразил уверенность в том, что подобная программа сможет улучшить плачевную кадровую ситуацию в приморской медицине.

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