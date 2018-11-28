Экспериментальная электричка свяжет пригород с Владивостоком

СЕГОДНЯ 11:38 2018-11-28T11:38:28+03:00

Стоимость проезда на любом участке пути этой электрички будет одна — 21 рубль

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В Приморье в расписании электропоездов появится «экспериментальная» электричка.

В компании «Экспресс Приморья» обработали результаты осеннего анкетирования пассажиров приморской столицы и решились на эксперимент. Для тех жителей пригорода, которые просыпаются раньше всех и спешат в город, компания-перевозчик уже с 10 декабря запускает в тестовом режиме утренний рейс «Угольная-Владивосток».

Время отправления от станции Угольная — в 6:05, прибытие во Владивосток в 6:53. Время в пути — всего 48 минут.

Электропоезд будет курсировать по 29 декабря включительно, по рабочим дням. Но самое главное преимущество этого рейса — единый тариф. Вне зависимости от протяженности маршрута, стоимость проезда на любом участке пути этой электрички будет одна — 21 рубль.

Напоминаем, что стоимость проезда на всех остальных электропоездах от Угольной до Владивостока составляет 72 рубля, на экспрессе — 82 рубля.

В течение трёх недель сотрудники «Экспресс Приморья» будут анализировать пассажиропоток этого рейса. Железнодорожники предлагают всем «ранним пташкам» принять участие в эксперименте и воспользоваться услугой.