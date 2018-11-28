Жительница Приморья уморила своего сына до смерти

СЕГОДНЯ 13:02 2018-11-28T13:02:25+03:00

Сейчас уголовное дело направлено прокурором в суд

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В Артёме перед судом предстанет женщина, которую обвинили в причинении смерти по неосторожности своему ребенку.

По версии следствия, фигурантка, будучи матерью полуторагодовалого ребенка (2016 года рождения), безразлично относилась к своим обязанностям по уходу за сыном. Женщина не кормила его, не заботилась о гигиене и здоровье.

Так, несмотря на очевидные симптомы болезней ребёнка, женщина не обращалась в медучреждения, лишив сына квалифицированной помощи. В результате у мальчика развились сепсис, тяжелая двухсторонняя пневмония, острый пиелонефрит, гепатит.

В апреле 2018 года ребенка наконец доставили в стационар детской клинической больницы, но было поздно: от обострения ряда заболеваний и крайнего истощения он умер.

Бездействие фигурантки исключило полноценное наблюдение малыша специалистами, что и привело к летальному исходу.

Сейчас уголовное дело направлено прокурором в суд.