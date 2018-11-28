Капитана-браконьера из Северной Кореи осудили в Приморье

СЕГОДНЯ 14:41 2018-11-28T14:41:43+03:00

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В Хасанском районе окончено судебное слушание по делу о браконьерском лове краба.

Хасанский суд вынес приговор иностранцу, которого признали виновным по двум статьям российского Уголовного кодекса — о браконьерском лове с ущербом в крупном размере и о незаконном пересечении российской границы.

Как установлено в суде, преступления совершены в июне 2018 года в акватории Японского моря. Не имея документов на въезд в Россию, капитан северокорейского мотобота вместе с тремя соотечественниками незаконно пересек границу. Находясь в российских водах, все четверо с помощью ставной сети произвели незаконный вылов свыше 600 особей краба «стригуна-опилио». В результате России причинен ущерб в 179 тысяч 510 рублей.

Преступный промысел фигуранта пресекли сотрудники Погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 2 года в колонии-поселении. Суд также удовлетворил заявленный прокурором иск о взыскании с осужденного причинённого его браконьерством ущерба.