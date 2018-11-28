2018-11-28T15:03:55+03:00
Происшествия

Председатель ТСЖ в Приморье транжирила деньги жильцов как свои

Наказание определено судом с учетом рассмотрения дела в особом порядке и смягчающих обстоятельств
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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В Уссурийске за присвоение денег жильцов осудили экс-председателя правления ТСЖ.

Уссурийский районный суд вынес приговор гражданке П. по статье 160 УК РФ "присвоение и/или растрата". Как установлено в суде, преступные деяния совершались, когда фигурантка была председателем правления ТСЖ.

Так, она взяла из кассы ТСЖ 130 тысяч рублей в качестве беспроцентного займа. Всю сумму она присвоила.

В апреле 2016 года за счет ТСЖ она оплатила свой личный административный штраф. Несколькими месяцами позже по подложным документам фигурантка похитила с расчетного счета товарищества 150 тысяч рублей.

Ущерб, причиненный ТСЖ, фигурантка возместила добровольно, вину полностью признала.

Признав подсудимую виновной, суд назначил ей 1 год 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

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