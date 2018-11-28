Медоносную липу Приморья запретили рубить

СЕГОДНЯ 15:33 2018-11-28T15:33:15+03:00

расширение границ охранных зон, где рубка липы под запретом, станет вторым этапом охранных мер в Приморье

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Рослесхоз поддержал предложение врио губернатора Приморья Олега Кожемяко по охране липы.

Приказ ведомства определил около 50 тысяч гектаров, на которых рубка этого дерева запрещена.

Сохранение медоносных деревьев, которые во многих районах Приморья остаются источником доходов для поколений пасечников, Олег Кожемяко обсудил с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным.

Ранее врио губернатора направил в Москву ряд предложений по защиты липы. Дмитрий Кобылкин сообщил, что эти предложения поддержаны: Рослесхоз опубликовал приказ, определяющий особо защитные участки лесов в Приморье. Их площадь в крае — 48,6 тысячи гектаров. Фактически они располагаются вокруг действующих пасек.

Олег Кожемяко отметил: помимо стационарных пасек, в Приморье распространён сезонный промысел меда, когда передвижные пасеки устанавливаются на теплую пору. Такие территории также нужно охранять от вырубки.

По словам министра, расширение границ охранных зон, где рубка липы под запретом, станет вторым этапом охранных мер в Приморье.

Врио губернатора Приморья поручил краевым департаментам и главам муниципалитетов определить границы этих территорий. После этого законодательство оперативно исправят.