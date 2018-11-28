2018-11-28T23:45:48+03:00
Общество

Сегодня во Владивостоке будет прохладно и бесснежно

Небольшой снег ожидается в ночь с пятницы на субботу, а также на выходных
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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Сегодня, 29 ноября, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления.

Это подразумевает, что в крае царит переменная облачность, снега не ожидается. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −2...-12°C, сообщает портал Primpogoda.ru.

Во Владивостоке переменная облачность, без снега. Ветер северо-западный умеренный, со второй половины дня до сильного. Воздух −2...-4°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух −2...-4°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух −1...-3°C.

фото - мэрия Владивостока

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