Сегодня во Владивостоке будет прохладно и бесснежно
Небольшой снег ожидается в ночь с пятницы на субботу, а также на выходных
фото - мэрия Владивостока
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Сегодня, 29 ноября, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления.
Это подразумевает, что в крае царит переменная облачность, снега не ожидается. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −2...-12°C, сообщает портал Primpogoda.ru.
Во Владивостоке переменная облачность, без снега. Ветер северо-западный умеренный, со второй половины дня до сильного. Воздух −2...-4°C.
В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух −2...-4°C.
В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух −1...-3°C.
фото - мэрия Владивостока