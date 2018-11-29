2018-11-29T00:21:57+03:00
Общество

Покупку жилья для сирот Приморья переложат на муниципалитеты

У края есть деньги, но нет возможности заниматься всеми сразу, у муниципалитетов есть такая возможность, но нет денег
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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Органы местного самоуправления по всему Приморскому краю наделят самостоятельными полномочиями по обеспечению жильем детей-сирот.

Закон, инициированный врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко, принят краевым парламентом сразу в трех чтениях.

Как отметил вице-губернатора Константин Межонов, закон увеличит число субъектов, которые влияют на обеспечение сирот жильём.

«Кроме того, что сейчас жилье покупает департамент земельных и имущественных отношений, мы хотим наделить рядом полномочий и муниципалитеты. Это позволит вывести на новый уровень приобретение и приспособление жилья», — подчеркнул он.

По документу муниципалитеты наделяются правом строить и приобретать жилье для детей-сирот в собственность муниципалитета, в том числе с правом заключения договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома с определенными условиями.

Кроме того, закон предусматривает возможность капремонта муниципального жилья в течение финансового года для формирования специализированного жилфонда для детей-сирот.

«У нас достаточно много муниципалитетов и муниципального фонда, который можно было бы использовать, и мы даём главам такую возможность», — добавил Межонов.

Финансовое обеспечение полномочий будет осуществляться за счет субвенций, которые будут предоставляться муниципалитетам из краевого бюджета.

Напомним, по словам врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, проблема выдачи жилья детям-сиротам в Приморье стоит очень остро.

«Сегодня более 700 миллионов рублей лежат на счетах для покупки квартир. Но нерабочая система просто не позволяет воспользоваться этими деньгами для решения проблемы. В каждом муниципалитете есть списки тех, кто стоит в очереди. И сам муниципалитет должен определять стоимость квадратного метра на своей территории, а не край. Краевая задача — вести контроль за этим процессом», — отметил Кожемяко.

Добавим, закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

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