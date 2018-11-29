Управляющая компания Владивостока отказалась ремонтировать горевший подъезд

СЕГОДНЯ 00:49 2018-11-29T00:49:39+03:00

У жильцов назрел больной вопрос: а куда же идут деньги по графе платёжек "текущий ремонт"?! Фото - ОТВ-Прим

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Лопнувшее на пожаре в подъезде окно беспокоит жителей дома на улице Башидзе, 10. Приближается зима, и перспектива увязнуть в сугробах прямо за порогом становится все очевидней. С момента пожара прошло четыре месяца, но подъезд всё еще выглядит так, будто полыхало вчера, сообщает ОТВ-Прим.

«Это произошло в конце июля или начале августа. Мы с ребенком услышали, что-то падает в подъезде, трещит. Оказывается, полыхает. У меня паника — дома трое детей. Вызвали пожарных. Подъехали, все потушили, сказали, что горело кресло, мол, могли бы сами залить ведром воды. Ждали, когда кто-то из домоуправления зайдет, но — нет», — рассказала жительница дома Виктория.

Помимо холода, неудобство причиняет копоть, покрывшая стены всего верхнего пролета. Закопченные стены не только марают одежду, но и крадут свет. Виновный в поджоге не установлен — вполне возможно, что он вообще не из этого дома. Расследования не было, акта тоже нет. Остаётся загадкой, почему же жильцам отказывают в ремонте?

В подъезде живут в основном семьи с детьми и пенсионеры. Ходить по инстанциям за помощью нет ни времени, ни сил. Приходится мириться с дискомфортом и уповать на СМИ.

Кто же должен восстанавливать порядок в подъезде после пожара, задаются вопросом жители. Не получив ответ от УК, жильцы намерены обратиться за разъяснениями в прокуратуру и жилищную комиссию Владивостока.