2018-11-29T00:49:39+03:00
Происшествия

Управляющая компания Владивостока отказалась ремонтировать горевший подъезд

Ремонт выгоревшего пролета подъезда дома на улице Башидзе управляющая компания оставила на совести и кошельках жильцов
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
У жильцов назрел больной вопрос: а куда же идут деньги по графе платёжек "текущий ремонт"?! Фото - ОТВ-ПримУ жильцов назрел больной вопрос: а куда же идут деньги по графе платёжек "текущий ремонт"?! Фото - ОТВ-Прим
Изменить размер текста:

Лопнувшее на пожаре в подъезде окно беспокоит жителей дома на улице Башидзе, 10. Приближается зима, и перспектива увязнуть в сугробах прямо за порогом становится все очевидней. С момента пожара прошло четыре месяца, но подъезд всё еще выглядит так, будто полыхало вчера, сообщает ОТВ-Прим.

«Это произошло в конце июля или начале августа. Мы с ребенком услышали, что-то падает в подъезде, трещит. Оказывается, полыхает. У меня паника — дома трое детей. Вызвали пожарных. Подъехали, все потушили, сказали, что горело кресло, мол, могли бы сами залить ведром воды. Ждали, когда кто-то из домоуправления зайдет, но — нет», — рассказала жительница дома Виктория.

Помимо холода, неудобство причиняет копоть, покрывшая стены всего верхнего пролета. Закопченные стены не только марают одежду, но и крадут свет. Виновный в поджоге не установлен — вполне возможно, что он вообще не из этого дома. Расследования не было, акта тоже нет. Остаётся загадкой, почему же жильцам отказывают в ремонте?

В подъезде живут в основном семьи с детьми и пенсионеры. Ходить по инстанциям за помощью нет ни времени, ни сил. Приходится мириться с дискомфортом и уповать на СМИ.

Кто же должен восстанавливать порядок в подъезде после пожара, задаются вопросом жители. Не получив ответ от УК, жильцы намерены обратиться за разъяснениями в прокуратуру и жилищную комиссию Владивостока.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приморцам будет проще запасать дрова на зиму
Приморский коммерсант продал китайцам редчайший дуб на 11 миллионов рублей
Глава Минприроды ужесточит наказания за грязь в бухте Золотой Рог
Если любишь — простишь: приморец попросил не сажать резавшую его любимую
Жителя Владивостока посадили за пьяное убийство брата
Авторазвязку на Зелёном Углу построят во Владивостоке
Глава Росмолодежи поддержал проект федерального форума в Приморье
Покупку жилья для сирот Приморья переложат на муниципалитеты
Сегодня во Владивостоке будет прохладно и бесснежно
Медоносную липу Приморья запретили рубить
Председатель ТСЖ в Приморье транжирила деньги жильцов как свои
Капитана-браконьера из Северной Кореи осудили в Приморье
Жительница Приморья уморила своего сына до смерти
Экспериментальная электричка свяжет пригород с Владивостоком
В новом году приморских врачей озолотят
Приморье облегчит жизнь инвалидам-почечникам
Суд в Страсбурге вступился за права геев Владивостока
Кооператоры напоят Приморье местным вином с дальневосточных гектаров
Убыточную электричку из Владивостока снова пустили по просьбам приморцев
В Приморском крае заработали новые почтовые отделения