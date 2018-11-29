Авторазвязку на Зелёном Углу построят во Владивостоке

СЕГОДНЯ 01:51 2018-11-29T01:51:11+03:00

Строительство предположительно начнётся уже в 2020 году, а пока ищут подрядчика на подготовку документации

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Завершилась разработка техзадания для проектной документации на строительство авторазвязки в районе Зелёного Угла во Владивостоке.

Аукцион на разработку проекта включили в план закупок, размещение извещения о торгах на единой электронной площадке запланировано на 10 декабря, сообщили в управлении дорог и благоустройства мэрии Владивостока.

«Новая развязка обеспечит сообщение строящегося микрорайона Зелёный Угол с объездной трассой п. Новый — Де-Фриз — Седанка — б. Патрокл», — отмечают специалисты.

Подрядчику предстоит разработать проект строительства развязки, определив конструктивные и технологические решения, а также учесть охрану окружающей среды. Авторазвязка будет четырёхполосной с шириной каждой полосы 3,5 метра, а расчётная скорость движения по дороге составит 80 км/ч.

«Строительство пройдёт в два этапа. На первом обустроят съезд в микрорайон Зелёный Угол при движении по автодороге п. Новый — Де-Фриз — Седанка — б. Патрокл в направлении острова Русский и выезда из микрорайона в направлении острова. Второй этап строительства предусматривает возведение непосредственно эстакады, которая позволит обеспечить движение в микрорайон Зелёный Угол при движении со стороны острова Русский и выезд из массива в направлении Седанки», — отметил начотдела реконструкций и капремонта управления дорог и благоустройства Сергей Сурменко.

Проектная документация должна быть разработана в третьем квартале 2019 года. В случае положительного заключения госэкспертизы строительство развязки может начаться уже в 2020 году.

фото - мэрия Владивостока