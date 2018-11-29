Жителя Владивостока посадили за пьяное убийство брата

СЕГОДНЯ 02:05 2018-11-29T02:05:18+03:00

За тяжкое преступление рецидивиста отправили даже не на строгий, а на особый режим

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Ленинский суд Владивостока вынес приговор судимому гражданину Б. Мужчина признан виновным по статье УК РФ «убийство».

Как установлено в суде, преступление случилось на лестничной площадке дома по ул. Адмирала Кузнецова, где проживал фигурант.

Будучи сильно пьяным, в пылу ссоры со своим братом, злоумышленник четырежды ударил того ножом, в том числе в область сердца. От ран и массивной кровопотери потерпевший скончался.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 9,5 лет лишения свободы в колонии особого режима.